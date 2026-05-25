Sabato ad Acerra, un Papa ha incontrato una giovane violinista e le ha dato una carezza sulla testa. La ragazza, Valentina Aprea, ricorda il momento come un gesto di vicinanza durante l'incontro. Il Papa ha mostrato attenzione e affetto, stringendo il violino tra le mani e condividendo un momento di intimità con la giovane.

Un violino stretto tra le mani e una carezza del Papa sulla testa. È il ricordo che Valentina Aprea custodirà per sempre dopo l’incontro avvenuto sabato ad Acerra tra Papa Leone e il piccolo Giulio, il suo bambino di appena tre anni che da tempo combatte contro un tumore cerebrale. Valentina, com’è nato questo incontro con il Santo Padre? «Quasi per caso, o forse no. Io sono molto credente e sento costantemente la presenza del Signore nella nostra vita. In vista di nuovi esami avevo chiesto a padre Daniele dei Frati Missionari di Trentola-Ducenta di poter avere una benedizione per mio figlio da parte del vescovo. Per fare una battuta ho chiesto se ci fosse magari la possibilità di averla dal Papa e i frati si sono subito illuminati: quel desiderio, vista l’imminente visita ad Acerra, si sarebbe potuto realizzare e così è stato». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Il Papa incantato dal violino di Giulio: ha condiviso il dolore per la malattia»

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