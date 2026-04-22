Dal palco di The Voice al successo virale | il duo che ha incantato il web

Un duo musicale, originario tra Lodi e Massalengo, ha attirato l’attenzione del pubblico dopo una performance trasmessa in televisione. La canzone, eseguita dal vivo durante il programma, ha conquistato gli spettatori e ha generato numerosi commenti sui social media. La performance è diventata virale online, portando il duo sotto i riflettori e creando un legame tra la loro esibizione e il pubblico.

L’impatto mediatico di una performance musicale ha superato i confini dello schermo, portando l’attenzione su un legame artistico nato tra Lodi e Massalengo. La recente partecipazione al talent show Raiuno, The Voice Generation, ha protagoniste la docente di canto Laura Pirrigheddu e la sua allieva Kate Marie Gimondi, la cui esibizione ha generato un fenomeno digitale con oltre 4 milioni di visualizzazioni online, attirando persino il riconoscimento di Meghan Trainor su Instagram. Dalle navi ai palchi televisivi: il percorso di formazione di Laura. La carriera della venticinquenne originaria di Tempio Pausania non è stata un percorso lineare, ma il risultato di una lunga preparazione iniziata già all’età di otto anni durante le manifestazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal palco di The Voice al successo virale: il duo che ha incantato il web AD ANTONELLA PIACCIONO LE SORPRESE #thevoicesenior Notizie correlate Un’intrusione sonora sul palco: la creatura che ha incantato il pubblico con un concerto improvvisatoUn'entità inaspettata ha fatto irruzione sul palco durante un concerto a Torino, catturando l’attenzione del pubblico con un’esibizione improvvisata... La sala controllo NASA di Artemis II diventa virale: cos’ha di speciale la foto che ha conquistato il web?Una fotografia scattata all’interno della sala controllo della NASA durante il lancio della missione Artemis II è diventata virale sui social media,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il mantovano Daniele Alan-Carter incanta The Voice France; Virginia Sirolli vola a ’The voice’ in Francia; VIDEOSCATTO: Daniele Alan-Carter porta l’Italia a The Voice France; Laura Pirrigheddu e Kate Marie Gimondi a The Voice Generation: È stata un’emozione fortissima. Ma ora non ci vogliamo fermare. De Siena, dal palco di The Voice ai ricordi nella sua terraFrancesco De Siena, professore di musica salentino e vincitore della sesta edizione di The Voice Senior 2025, è tornato nella sua terra con Racconti di musica, scegliendo di esibirsi proprio ad ... quotidianodipuglia.it Virginia Sirolli vola a ’The voice’ in FranciaC’è un po’ di Pontremoli nel cuore dell’edizione 2026 di ‘The Voice’ Francia. Virginia Sirolli (nella foto), artista dal ... lanazione.it Dai social, ad Amici e poi a The Voice. Il cantautore sarà al Varese Estense Festival. «È tra i più promettenti cantautori del panorama italiano», dice Serena Nardi, direttrice artistica dell’evento - facebook.com facebook ''tu hai vinto sia The Voice Senior che The Voice Kids'' ''Sì, i miei colleghi hanno iniziato a boicottarmi ma con affetto'' Nek a #CTCF x.com