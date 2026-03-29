Federica Pellegrini ha condiviso un episodio della sua adolescenza legato a una malattia che ha affrontato in quegli anni. La nuotatrice ha parlato di un periodo difficile, caratterizzato da sofferenze e sfide personali, che ha influenzato anche la sua crescita umana e sportiva. La testimonianza si inserisce nel racconto di un momento di vulnerabilità vissuto durante la sua giovinezza.

Federica Pellegrini racconta un momento difficile della sua adolescenza: un’esperienza che ha segnato il suo percorso umano e sportivo. Ecco il lato nascosto dell’ex campionessa di nuoto, dietro i trionfi mondiali. Leggi anche: Manca pochissimo al parto di Federica Pellegrini: ecco le ultime news sulla gravidanza Federica Pellegrini è da anni uno dei simboli dello sport italiano, capace di conquistare risultati straordinari e di costruire una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel nuoto mondiale. Dietro i trionfi e le medaglie, però, si nasconde un percorso fatto anche di difficoltà personali e momenti complessi. Nel corso della sua carriera, l’ex campionessa ha spesso dimostrato grande determinazione e forza mentale, qualità che l’hanno portata a raggiungere obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Federica Pellegrini, dietro il successo c’è il grande dolore: la malattia di cui ha sofferto, il racconto drammatico

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