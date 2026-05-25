Il Papa ha sottolineato che nessun algoritmo può giustificare la guerra, evidenziando che il discorso non riguarda un testo sull’intelligenza artificiale, ma sulla tutela della persona umana nell’epoca della IA. Ha affermato che le tecnologie devono rispettare i diritti e la dignità delle persone, e che l’uso dell’intelligenza artificiale non può essere un alibi per giustificare conflitti o violazioni.

Roma, 25 maggio 2026 – Non un documento sull’Intelligenza artificiale, ma sulla custodia della persona umana ai tempi della IA. A 135 anni dalla pubblicazione della Rerum novarum di Leone XIII, pietra miliare della dottrina sociale della Chiesa e uscita sullo sfondo della rivoluzione industriale, papa Prevost presenta al mondo la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, scritta nel contesto della rivoluzione industriale cognitiva in atto. Scandita in cinque capitoli, più un’introduzione e una conclusione, il testo scansa sin da subito la tentazione dell’anatema. “La tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona“, né “un male di per sé“, puntualizza Leone XIV che per imparare il tedesco si affida all’app Duolingo e nelle notti insonni gioca sul cellulare a Words with friends. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa e i rischi dell’IA: “Nessun algoritmo rende accettabile la guerra”

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