La filosofa di Oxford Taddeo sui rischi dell'IA in guerra | Uccide e nessuno se ne prende la responsabilità

Durante l'ultima puntata di Scanner Live, Mariarosaria Taddeo, professoressa di Etica digitale e Tecnologie per la difesa a Oxford, ha discusso dei pericoli associati all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito bellico. La filosofa ha sottolineato come le armi automatizzate possano uccidere senza che nessuno si assuma la responsabilità delle decisioni prese. La sua analisi si concentra sui rischi etici e sulle conseguenze di queste tecnologie in guerra.

Mariarosaria Taddeo, professoressa di Etica digitale e Tecnologie per la difesa a Oxford, nell'ultima puntata di Scanner Live ha parlato dei rischi dell'uso dell'IA in guerra. Oggi, di fatto, non ci sono regole e limiti sull'utilizzo che se ne può fare. Il rischio è di "delegare la responsabilità personale" delle uccisioni: è il confine "tra la guerra e l'atrocità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane”: l’analisi di CostantiniLe economie del golfo sono abituate agli shock esterni, ma un conflitto di media durata può avere forti impatti sulle economie interne. L’ex brigatista Azzolini racconta l’assassinio dell’appuntato D’Alfonso: “Non doveva morire nessuno”Udienza fiume martedì davanti alla corte d'assise di Alessandria dove l'ex militante delle Brigate Rosse è imputato per la sparatoria del 5 giugno...