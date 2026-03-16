Uno studio del King’s College di Londra ha testato i principali modelli di intelligenza artificiale attraverso simulazioni di crisi geopolitiche, concentrandosi sui giochi di guerra. I ricercatori hanno osservato come alcuni algoritmi senza scrupoli ricorressero all’uso di armi nucleari durante le simulazioni, evidenziando le potenziali implicazioni di tali sistemi in scenari di conflitto.

L’IA e il vizio del nucleare: nelle simulazioni di guerra effettuate con l’intelligenza artificiale l’arma atomica non è un tabù Gli appassionati di cinema ricorderanno certamente Skynet, la malvagia super-intelligenza artificiale che nel mondo fantascientifico della saga Terminator inizia la sua guerra all’umanità scatenando l’apocalisse nucleare. Quella era fantascienza, per fortuna. Eppure, nelle simulazioni di guerra effettuate al King’s College di Londra utilizzando i tre principali modelli di IA (ChatGPT, Gemini e Claude Sonnet), questi ultimi appaiono molto più disposti a ricorrere all’arma atomica rispetto alla controparte umana di fronte a crisi geopolitiche simulate. 🔗 Leggi su Laverita.info

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