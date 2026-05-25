Durante la stagione, il portiere ha avuto un ruolo da titolare dal nono turno e ha ricevuto un voto di 7. Ha commesso pochi errori, l'ultimo dei quali durante la finale playoff, e ha contribuito a garantire sicurezza alla difesa. La sua presenza stabile ha rappresentato un punto di riferimento per la squadra nel corso del campionato.

Furghieri 7: dalla nona giornata di campionato in avanti, è lui il titolare. Pochissimi errori (il più evidente e pesante in finale playoff) e in generale dà sicurezza nonostante la giovane età. Si toglie la soddisfazione di chiudere la regular season con sette partite consecutive senza gol subiti. Stomeo sv: al suo arrivo, Dal Canto lo lancia dal primo minuto per un paio di partite. La mossa non funziona e così il portiere di proprietà della Roma si accomoda in panchina per il resto dell’annata. Fantoni 6: nelle prime otto sfide di campionato, Venturi sceglie sempre lui fra i pali. Ma il rendimento della squadra non decolla e così il tecnico opta per il cambio, con una quota in porta e una in meno di movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il pagellone della stagione show. Tanti voti alti. E il collettivo svetta

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