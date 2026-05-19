Con la fine della stagione si presenta anche il consueto resoconto. Come di consueto, viene stilata una valutazione generale dei giocatori, partendo da chi si è distinto maggiormente. Tra questi, il portiere ha totalizzato 33 presenze e riceve un voto di 7. La stagione si conclude con un quadro chiaro delle prestazioni individuali, offrendo un quadro completo dell’andamento della squadra e dei singoli protagonisti.

Puntuale come ogni anno, arriva il pagellone della stagione dei canarini. CHICHIZOLA 7 (33 presenze), voto 7. Una stagione indubbiamente positiva quella dell’argentino, sia tra i pali ma anche per il sapiente gioco con i piedi. L’infortunio al braccio lo ha fermato sul più bello. PEZZOLATO 6 (6 presenze). Buttato nella mischia alla prima esperienza in serie B, tutto sommato se l’è cavata. BEYUKU 5,5 (31 presenze, 1 rete). Il gol di Venezia è stata una delle poche luci in una stagione con parecchie ombre. Meglio con la Francia under 20 che con i gialli. A scuola il voto corretto sarebbe stato un 5 al 6. NADOR 6,5 (12 presenze). Quando è stato chiamato in causa il suo lo ha sempre fatto, anche da frangiflutti come a Castellammare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione al termine, ecco il "pagellone"

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