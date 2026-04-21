Dopo la conclusione della regular season di Eurolega, si inizia a fare il punto sui risultati delle squadre. Tra le protagoniste ci sono le italiane, che non hanno raggiunto le aspettative, e le sorprese come Zalgiris e Valencia. Si passano in rassegna le prestazioni e si assegnano valutazioni, mentre Olimpia e Virtus si sono piazzate sotto le aspettative. Il play-in sta per aprire ufficialmente i giochi per la fase finale.

C’è ancora più sapore nell’antipasto del play-in di Eurolega. Martedì 21 alle 20 e alle 20.45 (ma non si potevano scegliere orari adatti a godersele entrambe?) Panathinaikos-Monaco e Barcellona-Stella Rossa avvieranno il giro di roulette più eccitante dell’anno. Dentro o fuori, non c’è appello nemmeno per chi ha blasone, trofei in bacheca e migliaia di tifosi alle proprie spalle. Nomi grossi, budget pesanti. La pressione è tutta sui Greens di Ataman che non possono sbagliare contro l’ex Mike James, ma anche lo spareggio del Palau ha mille motivi di interesse. In attesa di goderci lo spettacolo facciamo un passo indietro per analizzare i verdetti della stagione regolare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, play-in al via: dalle italiane alle sorprese Zalgiris e Valencia, il pagellone della stagione

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