Avete presenti le milioni di persone che usano l’AI come psicologo? Talvolta funzionano meglio degli psicologi, altre peggio, un fenomeno come un altro, meglio che rimbecillirsi scrollando video idioti su TikTok. Al contrario ci si è accorti di un fatto più preoccupante: poter corrompere un’AI essendo un po’ psicologi, e neppure dei più bravi. In pratica: tanto più i modelli di AI che usate (Claude, ChatGPT, Gemini, e compagnia bella di chatbot) sono addestrati a sembrare umani, quanto più diventano manipolabili, esattamente come un umano. Non c’entra niente la “coscienza”, piuttosto è interessante la ragione. Spesso leggiamo di comportamenti anomali dei chatbot, cose che dicono e che non dovrebbero dire, e da quando sono diventati anche agenti, cose che fanno e invece non dovrebbero fare (non succedeva all’agente Smith di Matrix). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nuovo trucco per fregare l'AI? Non serve un hacker, basta trattarla come se foste Hannibal the Cannibal

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