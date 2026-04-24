Il Papa ha dichiarato la necessità di interrompere la violenza e di avviare un nuovo accordo dedicato ai civili, chiedendo un cambio di approccio nelle zone di conflitto. Dopo il suo viaggio in Africa, ha sottolineato l’urgenza di percorsi diplomatici più efficaci per affrontare le crisi in corso. La sua richiesta si rivolge alle parti coinvolte, auspicando un impegno condiviso per proteggere le popolazioni colpite.

? Cosa sapere Leone XIV invoca nuovi percorsi diplomatici dopo il viaggio in Africa per fermare i conflitti.. Lo stallo tra Iran e Stati Uniti minaccia la sicurezza e l'economia globale.. Il Pontefice Leone XIV, rientrato da un viaggio in Africa, ha invocato oggi una nuova mentalità orientata alla conciliazione per fermare il ciclo di violenza che sta portando alla morte di numerosi civili. Parlando con i media al termine della sua missione nel continente africano, il Santo Padre ha espresso profondo dolore per le vite spezzate dai recenti conflitti, sottolineando come la risposta militare non possa sostituire la necessità di trasmettere valori umani fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: basta violenza, serve un nuovo patto per i civili

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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