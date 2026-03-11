Le agenzie di sicurezza olandesi hanno diffuso un allarme riguardo a hacker russi che cercano di sottrarre codici di accesso a Signal e WhatsApp. La minaccia si rivolge a funzionari pubblici, militari e giornalisti, che potrebbero essere bersagli di attacchi mirati per compromettere le loro comunicazioni. Le autorità hanno evidenziato rischi legati a questa attività senza fornire dettagli su eventuali operazioni in corso.

Un allarme lanciato dalle agenzie di sicurezza olandesi ha messo in luce una minaccia imminente che prende di mira le comunicazioni digitali di funzionari pubblici, militari e giornalisti. La campagna, attribuita a gruppi hacker legati alla Russia, non cerca di violare la crittografia delle app, ma punta direttamente sulla vulnerabilità umana attraverso ingegneria sociale. Le autorità indicano che l’obiettivo specifico sono gli account di Signal e WhatsApp utilizzati per coordinare decisioni sensibili al di fuori dei canali ufficiali. La data odierna, 11 marzo 2026, segna il momento in cui questa minaccia globale è stata resa pubblica, invitando a una maggiore vigilanza su come i codici di verifica vengono gestiti quotidianamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hacker russi: il trucco per rubare codici Signal e WhatsApp

