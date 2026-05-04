A Maiolati Spontini si conducono le elezioni comunali per decidere chi prenderà il posto di Tiziano Consoli, passato all'assessorato regionale. La sfida si concentra tra i candidati Mazzarini e Piergigli, che cercano di ottenere il consenso degli elettori. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, mentre si avvicina il momento di votare e definire la futura guida del municipio.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Tiziano Consoli dopo il suo passaggio all'assessorato regionale?. Come cambierà l'amministrazione dopo l'uscita del primo cittadino?. Quali nomi compongono le liste di Mazzarini e Piergigli?. Perché il vuoto di leadership di Consoli influenza questa sfida?.? In Breve Voto previsto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.. Tiziano Consoli ha lasciato la guida comunale per l'assessorato regionale lo scorso settembre.. Mazzarini guida la lista Insieme per i cittadini con Milena Cesaroni e Tommaso Ciampichetti.. Piergigli presenta la lista Fare Comune con candidati tra cui Andrea Aquilanti e Silvia Badiali.. Il ventiquattresimo e il venticinquesimo maggio 2026 segneranno la scelta del nuovo sindaco a Maiolati Spontini, con il voto che si terrà tra domenica e lunedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maiolati Spontini: sfida elettorale tra Mazzarini e Piergigli

Notizie correlate

Maiolati Spontini investe sul futuro: asfalti, sport e raddoppio del fotovoltaicoMaiolati Spontini (Ancona), 28 aprile 2026 - Il consiglio comunale di Maiolati Spontini, nella seduta di ieri, ha dato il via libera a un importante...

Maiolati Spontini è chiamata a scegliere il nuovo sindaco. Tutte le liste e i candidatiMAIOLATI SPONTINI – Diventato assessore regionale l’ex primo cittadino Tiziano Consoli, la sfida per la poltrona di sindaco di Maiolati Spontini vede...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maiolati Spontini, la squadra di Insieme per i cittadini si presenta alla comunità; Tre Comuni e la grande sfida di Senigallia: ecco tutte le liste e i candidati alle Comunali della provincia di Ancona; Elezioni amministrative: liste chiuse, ecco i candidati.

Maiolati Spontini è chiamata a scegliere il nuovo sindaco. Tutte le liste e i candidatiL'ex primo cittadino Tiziano Consoli, diventato assessore regionale lo scorso settembre, per ovvie ragioni non potrà ricandidarsi ... anconatoday.it

Maiolati Spontini al voto, liste civiche in campo: la sfida è tra Mazzarini e PiergigliMAIOLATI SPONTINI - È una sfida tutta civica, ma dai contorni netti, quella che si apre a Maiolati Spontini. Due candidati, due storie diverse, un terreno comune: il governo locale. A contendersi la ... corriereadriatico.it

Maiolati Spontini è chiamata a scegliere il nuovo sindaco. Tutte le liste e i candidati x.com

#MaiolatiSpontini - Il Comune è tra i quattordici beneficiari del contributo che ammonta a 57.808,80 euro, a breve l’avviso per selezionare sei destinatari - facebook.com facebook