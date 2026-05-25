A Maiolati Spontini è avanti Sebastiano Mazzarini

A Maiolati Spontini, con 3 sezioni scrutinate su 6, Sebastiano Mazzarini consolida il vantaggio nella corsa a sindaco. Il candidato di “Insieme per i cittadini” è al 67,77% con 776 voti, mentre Fabiana Piergigli, sostenuta da “Fare Comune”, si ferma al 32,23% con 369 preferenze. Uno scarto già. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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