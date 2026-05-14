Il tecnico siciliano ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2028, confermando la sua permanenza anche per le prossime due stagioni. La firma è arrivata nella mattinata di ieri, consolidando così la continuità sulla panchina dopo il precedente accordo. La società ha comunicato ufficialmente il rinnovo, che permette a Boscaglia di proseguire il suo percorso con il club.

Roberto Boscaglia sarà l’allenatore della Samb anche per le prossime due stagioni agonistiche. E’ arrivato ieri mattina il rinnovo del tecnico siciliano fino al 2028. L’intenzione di restare in rossoblù che era stata manifestata da Boscaglia già dopo la vittoria di Pesaro che era valsa la permanenza in Serie C. L’annuncio ufficiale nel comunicato del club del Riviera delle Palme. "Ci sono rinnovi che nascono dopo lunghe trattative. E poi -si legge nella nota stampa- ce ne sono altri che, prima ancora delle firme, esistono già nei fatti, nella fiducia reciproca, nel rispetto umano e nella condivisione di una visione. L’U.S. Sambenedettese è felice di annunciare il rinnovo di mister Roberto Boscaglia per le prossime due stagioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boscaglia rinnova fino al 2028: "Un futuro da percorrere insieme"

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