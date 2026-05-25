Il Napoli ha ottenuto la sua vittoria numero 23 in campionato, portandosi a 76 punti e mantenendo il secondo posto in classifica. La squadra ha già conquistato lo scudetto e la Supercoppa. La partita si è conclusa con un lungo applauso, dopo un biennio sotto la guida di un allenatore, che ha lasciato il segno con due trofei. La società festeggia i cento anni del club.

“Vittoria numero 23, secondo posto a 76 punti, dopo scudetto e Supercoppa. Il biennio Conte sfuma in un lungo, convinto, meritato applauso”. Inizia così, sulle pagine di Repubblica, la lucida analisi di Antonio Corbo, che traccia i contorni e le prospettive della nuova era azzurra. Finita la restaurazione contiana, si torna all’antico: si torna al “calcio azienda” targato Aurelio De Laurentiis. Il presidente, fresco di 77esimo compleanno festeggiato proprio ieri, si riprende il centro del palco. Come sottolinea Corbo, l’ingaggio di Antonio Conte fu una fiammata d’orgoglio, una reazione forte a quell’eccesso di autostima post-scudetto che lo portò fuori tema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha 100 anni, De Laurentiis dimostri di essere il presidente del secolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis-Napoli, offerta dall’Australia! Il presidente ha rivelato tuttoIl presidente del club ha annunciato di aver rifiutato un’offerta da due milioni di euro proveniente dall’Australia per il trasferimento del team.

De Laurentiis è il solito: il presidente del Napoli saltella tra i tifosi al coro ‘Chi non salta juventino è’Durante la premiere del documentario “Ag4in” negli Stati Uniti, il presidente del Napoli si è unito ai tifosi in coro, saltellando tra la folla e...

Temi più discussi: I 100 anni del Napoli in mostra all'emeroteca Tucci; Napoli, 100 anni... Indimenticabili: Coppola ripercorre la storia azzurra tramite le amichevoli internazionali; Gli Indimenticabili cento anni del Napoli nel libro di Gianfranco Coppola; I 95 anni di Corrado Ferlaino nel segno del grande amore per l’azzurro.

C'è stato un tempo in cui Andreas Seppi era il punto di riferimento di un piccolo Jannik Sinner. Per 15 anni è stato nei Top 100, tre titoli Atp, primo italiano a vincere un torneo sull'erba, ha battuto Federer, Nadal… Prima dell'attuale era dorata e dominante, guid x.com

Question about Napoli's 100 year anniversary reddit

Indimenticabili, il libro di Gianfranco Coppola racconta i 100 anni del Calcio NapoliPresentato al Circolo Canottieri Napoli il volume che ripercorre un secolo di storia azzurra attraverso amichevoli internazionali, testimonianze e protagonisti del calcio partenopeo ... ilgazzettinovesuviano.com

'Indimenticabili', 100 anni di Napoli attraverso le amichevoli internazionaliAl circolo Canottieri presentato il nuovo libro di Gianfranco Coppola, una narrazione polifonica che coinvolge grandi firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori ... rainews.it