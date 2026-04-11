Il presidente del club ha annunciato di aver rifiutato un’offerta da due milioni di euro proveniente dall’Australia per il trasferimento del team. La decisione è stata presa perché il viaggio è stato considerato troppo lungo e avrebbe interferito con la preparazione estiva della squadra. La proposta è stata respinta in modo deciso, e non sono stati fatti ulteriori dettagli sulle modalità del rifiuto.

De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da due milioni per portare il Napoli in Australia, giudicando il viaggio incompatibile con la preparazione estiva della squadra. De Laurentiis e l’Australia: la logistica che blocca tutto. Da Los Angeles, il presidente azzurro ha spiegato il suo no categorico alla tournée australiana. Il problema non è economico: due milioni rappresentano una cifra interessante per una singola amichevole, eppure De Laurentiis ha scelto di rinunciare. La ragione è tattica e organizzativa. Una settimana per arrivarci, una per tornare. Quattordici giorni bruciati nel calendario estivo. “Non si può andare: è necessaria una settimana per arrivarci e una per tornare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis-Napoli, offerta dall’Australia! Il presidente ha rivelato tutto

De Laurentiis ha vinto la battaglia: la notizia dall’Africa fa felice il PresidenteAurelio De Laurentiis non si è mai nascosto dietro un dito e ha sempre espresso la sua opinione, spesso andando contro quella degli altri.

Il Napoli ha fatto un tentativo per Goretzka: molto dipenderà dall’allenatore e da quanto vorrà investire De LaurentiisAlfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena di mercato riguardante un interesse del Napoli per Goretzka.

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis svela: Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi; Napoli, De Laurentiis: Nel calcio bisogna resettare e non avere paura e vergogna di ripartire da zero; Napoli, De Laurentiis: Conte? Se mi chiedesse di andare in nazionale lo accontenterei; Il rimpianto di De Laurentiis: Napoli secondo con tanti infortuni, senza avremmo rivinto.

De Laurentiis: Mi hanno chiamato dall'Australia, hanno offerto 2 milioni per il NapoliAurelio De Laurentiis ha rivelato di aver avuto una proposta per portare il Napoli in Australia: 'Ho dovuto declinare l'invito'. areanapoli.it

Retroscena De Zerbi, Pedullà: Sondato dal Napoli prima degli SpursAlfredo Pedullà tramite il suo canale youtube racconta di un accostamento tra il Napoli e De Zerbi, prima dell'ufficialità con gli Spurs ... ilnapolista.it

Aurelio De Laurentiis svela una richiesta fatta da Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha dichiarato: "Sapete cosa mi ha detto Conte Nei prossimi ritiri pre-campionato, a luglio e agosto, non voglio i tifosi agli allenamenti". "In Trentino abbiamo 70 mila perso - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite. x.com