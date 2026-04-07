De Laurentiis è il solito | il presidente del Napoli saltella tra i tifosi al coro ‘Chi non salta juventino è’

Durante la premiere del documentario “Ag4in” negli Stati Uniti, il presidente del Napoli si è unito ai tifosi in coro, saltellando tra la folla e partecipando alla canzone “Chi non salta juventino è”. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un gesto spontaneo e caratteristico dell’esponente del club partenopeo. La scena si è svolta tra applausi e sorrisi, senza ulteriori coinvolgimenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

De Laurentiis è il solito: il presidente del Napoli saltella al coro ‘Chi non salta juventino è’ durante la premiere statunitense del documentario “Ag4in”. Il palcoscenico è quello prestigioso dell’ Egyptian Theatre di Hollywood, ma l’atmosfera respirata ieri sera è stata quella del Maradona. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è volato negli Stati Uniti per la premiere di “Ag4in”, il documentario che celebra il quarto scudetto azzurro. Tuttavia, tra i flash della California, il numero uno partenopeo non ha rinunciato alla sua proverbiale verve goliardica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nel bel mezzo dei festeggiamenti, l’evento ha preso una piega popolare quando il presidente ha deciso di accorciare le distanze con i tifosi presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Conte in Nazionale Aurelio De Laurentiis non si tirerebbe indietro. Ma dubita che Antonio accetterebbe. Il patron azzurro ha parlato all'anteprima del film scudetto SSC Napoli a Los Angeles. A margine dell’evento tenutosi nelle scorse ore negli USA, la premi - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com