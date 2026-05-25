Il napoletano Luca Maresca campione d’Europa | oro individuale e trionfo dell’Italia del karate

Notizia in breve

Luca Maresca, atleta napoletano, ha vinto due medaglie ai Campionati Europei di karate a Francoforte: l’oro individuale e un altro oro con la squadra. L’Italia ha concluso la competizione con sette titoli, un argento e un bronzo. La sua vittoria ha contribuito al successo complessivo della squadra azzurra nel medagliere.