Il napoletano Luca Maresca campione d’Europa | oro individuale e trionfo dell’Italia del karate
Luca Maresca, atleta napoletano, ha vinto due medaglie ai Campionati Europei di karate a Francoforte: l’oro individuale e un altro oro con la squadra. L’Italia ha concluso la competizione con sette titoli, un argento e un bronzo. La sua vittoria ha contribuito al successo complessivo della squadra azzurra nel medagliere.
Da Napoli al tetto d’Europa. Luca Maresca è uno dei grandi protagonisti del trionfo azzurro ai Campionati Europei Senior 2026 di karate, conclusi a Francoforte con il primo posto dell’Italia nel medagliere grazie a sette titoli continentali, un argento e un bronzo. Il karateka napoletano ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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