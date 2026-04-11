Karate Premier League Leshan | Maresca in finale per l’oro Sabatino per il bronzo

Durante la terza tappa del circuito mondiale WKF in Cina, gli atleti italiani di karate hanno ottenuto risultati significativi. Nella categoria dei 67 kg, Maresca si è qualificato per la finale per l’oro, mentre Sabatino ha conquistato l'accesso alla finale per il bronzo. La competizione si è svolta a Leshan e ha visto le squadre italiane ottenere buoni risultati nelle varie discipline in programma.

Ottima prova degli azzurri nella terza tappa del circuito mondiale WKF in Cina. Maresca punta al gradino più alto del podio nei 67 kg. Karate Premier League Leshan 2026 si apre con segnali positivi per l’Italia nella terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma. Protagonista subito Luca Maresca, che ha conquistato l’accesso alla finale per l’oro nella categoria kumite 67 kg. L’azzurro ha chiuso al primo posto il round robin grazie alle vittorie su Shih Cheng-Chung (Taipei) e Abdurrahim Ozer Omer (Turchia), superando poi ai quarti il giordano Almasatfa e in semifinale il russo Iurik Ogannisian. Domenica Maresca affronterà l’uzbeko Rashidov nella sfida decisiva per il titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Leggi anche: Premier League di Karate, Maresca e Sabatino fanno bronzo a Istanbul Temi più discussi: Karate Premier League: a Leshan la terza tappa del circuito Wkf con 29 italiani; Premier League Leshan: Maresca vola in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo; Ludovica Legittimo pronta alla sfida mondiale: da Civitavecchia alla Premier League WKF di Leshan -; Premier League Karate 2026, risultati Leshan: Maresca in finale, Sabatino per il terzo posto. Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. La terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma ha ... oasport.it Karate Premier League: a Leshan la terza tappa del circuito Wkf con 29 italianiSarà Leshan, in Cina, a ospitare – da venerdì 10 a domenica 12 aprile – la terza tappa 2026 della Premier League Wkf, dopo gli appuntamenti di Istanbul e Roma. repubblica.it https://www.oasport.it/2026/04/karate-maresca-in-finale-per-loro-nella-tappa-di-leshan-della-premier-league-sabatino-per-il-bronzo/ Buon risultati per gli azzurri al termine della prima giornata della tappa di Leshan (Cina) per quanto riguarda la Premier Leagu - facebook.com facebook Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzo - x.com