Karate in Cina | Maresca sfida l’oro Sabatino punta al bronzo

Sul tatami di Leshan, in Cina, le competizioni di karate della terza tappa del circuito mondiale WKF stanno vedendo protagonisti gli atleti italiani. Uno di loro si sta confrontando con il favorito per l’oro, mentre un altro mira a conquistare una medaglia di bronzo. La giornata si svolge con grande attenzione e intensità, coinvolgendo gli sportivi italiani presenti all'evento.

Il tatami di Leshan, in Cina, sta regalando momenti di altissima tensione sportiva agli azzurri impegnati nella terza tappa del circuito mondiale WKF. Sabato 11 aprile 2026, la delegazione italiana sta mostrando una forma fisica e tecnica straordinaria, con Luca Maresca che si prepara a lottare per il titolo massimo nella categoria kumite 67 kg. L’atmosfera nell’arena della Premier League è elettrica dopo le prestazioni decisive della giornata. Luca Maresca ha dominato il suo girone di appartenenza, completando il round robin al vertice grazie a due successi cruciali ottenuti contro Shih Cheng-Chung, proveniente da Taipei, e Abdurrahim Ozer Omer, atleta turco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate in Cina: Maresca sfida l’oro, Sabatino punta al bronzo Leggi anche: Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Temi più discussi: Premier League Leshan: Maresca vola in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo; Premier League Karate 2026, risultati Leshan: Maresca in finale, Sabatino per il terzo posto; Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzo; Karate Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League Sabatino per il bronzo. Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzoOttima prova degli azzurri nella terza tappa del circuito mondiale WKF in Cina. Maresca punta al gradino più alto del podio nei 67 kg. Maresca vola in finale ne ... sportface.it Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. La terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma ha ... oasport.it Dedicato a tutti i genitori che vivono da vicino lo sport dei propri figli “UN AMICO MI HA CHIESTO...” Perché spendi così tanti soldi e tempo per tuo figlio A cosa serve allenarsi per tennis, karate, nuoto, pallavolo, calcio, basket o qualsiasi altro sport Io - facebook.com facebook Oliverio, Cafarda e Paturzo protagonisti al PlayHall: in palio medaglie e punti per il ranking nazionale nella 25ª edizione del torneo #Sport #Karate x.com