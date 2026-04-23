Martedì, la polizia locale ha sgomberato un rifugio improvvisato situato nel Sottomura di via dei Baluardi, nel cuore di un'area riconosciuta dall'UNESCO. L'intervento ha portato alla rimozione di una struttura non autorizzata tra le antiche mura della zona. Nessuna informazione al momento su eventuali persone coinvolte o sui motivi dell'occupazione.

? Cosa sapere La polizia locale ha sgomberato un rifugio improvvisato nel Sottomura di via dei Baluardi martedì.. L'accesso all'anfratto nel sito UNESCO è stato sigillato con un lucchetto dopo l'intervento.. Il pomeriggio di martedì 21 una pattuglia della polizia locale ha rimosso un rifugio improvvisato nel Sottomura di via dei Baluardi, a pochi passi dalla Casa dell’Ortolano, dopo la segnalazione di un cittadino all’assessora Coletti. L’anfratto utilizzato come riparo si trovava all’interno di uno dei pertugi del baluardo delle antiche mura, sito in un’area classificata come patrimonio Unesco. Un passante aveva notato la situazione e ha prontamente informato l’assessora alla Sicurezza Cristina Coletti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgombero nel cuore UNESCO: scoperto un rifugio tra le antiche mura

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