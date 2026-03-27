Comunalia gran finale tra sport musica teatro e cultura | un weekend di eventi tra Caserta e Casertavecchia

Il fine settimana tra il 28 e il 29 marzo vede il termine di Comunalia, un evento che si svolge tra Caserta e il borgo di Casertavecchia. La manifestazione propone un calendario di appuntamenti che coinvolgono sport, musica, teatro e cultura, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Durante il weekend, si svolgono diverse attività e spettacoli, caratterizzando le due località e offrendo un programma vario e ricco di eventi dal vivo.

Tempo di lettura: 4 minuti “Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del 28 e 29 marzo, animeranno Caserta e il borgo di Casertavecchia con eventi dedicati allo sport, alla storia, alla musica e allo spettacolo dal vivo. Un gran finale pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare luoghi simbolo del territorio. LA FESTA DI PRIMAVERA A CASERTAVECCHIA Il cuore della due giorni sarà, sabato e domenica durante tutta la giornata, la “Festa di Primavera”, uno dei momenti più attesi e partecipati dell’intera rassegna, che trasformerà il borgo di Casertavecchia in un grande spazio vivo e condiviso, dove tradizione e contemporaneità si incontrano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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