Conero Running | oltre 2.000 euro per i piccoli pazienti del Salesi

Il Grottini Team ha raccolto e consegnato 2.148 euro alla Fondazione Ospedale Salesi di Numana. La somma sarà utilizzata per l'acquisto di tecnologie mediche e per la ricerca nel Dipartimento Materno Infantile. La donazione si inserisce in un'iniziativa legata all’evento sportivo Conero Running, che ha coinvolto numerosi partecipanti. I fondi sono destinati a migliorare le cure e le attrezzature dedicate ai piccoli pazienti dell’ospedale.

? Cosa sapere Il Grottini Team ha donato 2.148 euro alla Fondazione Ospedale Salesi a Numana.. I fondi finanzieranno tecnologie mediche e ricerca per il Dipartimento Materno Infantile.. I corridori della Conero Running hanno consegnato 2.148 euro alla Fondazione Ospedale Salesi Ets a Numana, trasformando la fatica dello sport in un sostegno concreto per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell’Aou delle Marche. L’iniziativa, nata dalla volontà del Grottini Team, ha la partecipazione di numerosi atleti che hanno scelto di destinare un euro della propria quota d’iscrizione alle attività della Fondazione Salesi. Il momento culminante della giornata si è svolto ieri sul palco allestito presso il porto di Numana, dove durante la premiazione dei partecipanti è avvenuta la consegna simbolica dell’assegno raccolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conero Running: oltre 2.000 euro per i piccoli pazienti del Salesi Notizie correlate Solidarietà in musica: al teatro Sperimentale arrivano le "Note del cuore" per i piccoli pazienti del SalesiAncona - Il prossimo 13 febbraio, alle ore 21, il teatro Sperimentale ospiterà "Note del cuore": un concerto benefico nato per sostenere... Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Conero Running 2026 ai nastri di partenza con il Delfino Salesino a fare da mascotte; Numana: Conero Running 2026 ai nastri di partenza, oltre 2mila iscritti; Conero Running da record: in oltre duemila al via per lo sport e la solidarietà; La Conero Running prepara un’edizione da record. Conero running a Numana, oltre 2mila euro donati alla Fondazione SalesiConero Running a Numana (Ancona): l'impegno fisico trasformato in aiuto concreto con un euro della quota di iscrizione alle gare devoluto a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets ... ansa.it Conero Running 2026 in archivio con oltre 2000 partecipanti: nella mezza maratona vince Rachid BenhamdameLa 14a edizione dell’evento organizzato dal Grottini Team ha permesso di effettuare una donazione alla Fondazione Ospedale Salesi Ets di 2.148 euro per un totale complessivo in questi anni che sfora i ... anconatoday.it Conero running a Numana, oltre 2mila euro donati alla Fondazione Salesi. Tanti partecipanti alla corsa, un euro della quota devoluto a favore dei piccoli pazienti #ANSA x.com LA CONERO RUNNING È UN GRANDE SUCCESSO: 2.148 PARTECIPANTI L’edizione 2026 della Conero Running va in archivio con un risultato straordinario in termini di presenze e iscrizioni. Al via alla 14’ edizione dell’evento organizzato dal Grottini Team - facebook.com facebook