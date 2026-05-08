? Domande chiave Come può una favola storica aiutare i bambini in ospedale?. Chi ha coordinato la donazione dei libri per il pediatrico?. Perché questo progetto editoriale arriverà fino al Salone di Torino?. Quali valori universali trasmette la storia di Federichino ai piccoli?.? In Breve Donazione di dieci copie del volume di Talita Frezzi tramite Associazione Patronesse.. Partecipazione di Maria Caterina Galati, Laura Turchetti e insegnanti Chiara Pirani e Giuseppe Milano.. Prefazione curata dallo studioso Pippo Franco con collaborazione della Fondazione Federico II Hohenstaufen.. Il libro sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libri al Salesi: la favola di Federichino per i piccoli pazienti

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