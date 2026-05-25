Il Monza si impone al Nicola Ceravolo | Catanzaro battuto 2-0 nella finale d’andata dei playoff
Il Monza ha vinto 2-0 contro il Catanzaro nella finale d’andata dei playoff di Serie B, giocata al Nicola Ceravolo. La squadra ospite ha segnato il primo gol con Hernani e ha chiuso il risultato nel finale grazie a Caso. La partita si è conclusa con il Monza in vantaggio di due reti.
Al Nicola Ceravolo il Monza batte 2-0 il Catanzaro nella finale d’andata dei playoff di Serie B. La squadra di Paolo Bianco trova il vantaggio con Hernani e chiude il match nel finale grazie al raddoppio di Caso. Ai giallorossi servirà un impresa per ribaltare il risultato nei prossimi novanta minuti. Monza: Hernani e Caso indirizzano la finale. Il Monza ha approcciato meglio la finale d’andata aggredendo il Catanzaro fin dai primi minuti. L a squadra di Paolo Bianco ha creato le occasioni più pericolose del primo tempo, sfiorando il vantaggio già al 4? con traversa di Birindelli: il difensore aveva già trovato il gol nella sfida dello scorso 4 ottobre, vinta in rimonta dai brianzoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Catanzaro Monza 1-1 Finale da brividi
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