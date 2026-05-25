Il Monza si impone al Nicola Ceravolo | Catanzaro battuto 2-0 nella finale d’andata dei playoff

Notizia in breve

Il Monza ha vinto 2-0 contro il Catanzaro nella finale d’andata dei playoff di Serie B, giocata al Nicola Ceravolo. La squadra ospite ha segnato il primo gol con Hernani e ha chiuso il risultato nel finale grazie a Caso. La partita si è conclusa con il Monza in vantaggio di due reti.