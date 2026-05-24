Il Monza si è imposto 2-0 sul campo del Catanzaro nella finale d’andata dei playoff. La partita si è giocata allo stadio Ceravolo, con i brianzoli che hanno segnato due gol nel primo tempo. La squadra di casa non è riuscita a trovare il gol durante l’incontro. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana, con il Monza in vantaggio.

: com’è andata la sfida che vale la promozione in Serie A. Il Monza si prende il primo atto della finale playoff di Serie B. La squadra brianzola espugna il Ceravolo con un netto 2-0 contro il Catanzaro, mettendo una seria ipoteca sulla promozione in vista della gara di ritorno. Un successo pesante, costruito con pazienza dopo una sfida equilibrata e sbloccata solo nella ripresa. Monza, avvio forte e traversa di Birindelli. La partenza del Monza è stata subito aggressiva. Al 3’ Birindelli ha sfiorato il vantaggio con una conclusione dalla distanza terminata sulla traversa. Il Catanzaro ha risposto con Pittarello, vicino al gol del pareggio, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Monza, colpo playoff a Catanzaro: 2-0 al Ceravolo nella finale d’andata

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