Sabato 16 maggio 2026 si terrà presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Monte Sant’Angelo la presentazione del libro “Michelina”, dedicato a una donna di Monte Sant’Angelo considerata discepola di Cristo. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà la comunità locale, offrendo l’occasione di approfondire la storia e il ruolo di questa figura femminile nella tradizione religiosa della zona.

sabato 16 maggio 2026 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Monte Sant’Angelo Una grande donna di Monte Sant’Angelo, a molti sconosciuta, che molto si è adoperata per gli ultimi che vivevano nel quartiere “fosso” nella prima metà del secolo scorso e che ha ispirato Don Francesco Ciuffreda di trasferire la parrocchia da San Giuseppe al “fosso”. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, presentazione del libro “Michelina”, donna garganica discepola di Cristo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Convegno a Monte Sant’Angelo sul ruolo della donnaUna giornata dedicata al confronto e all’approfondimento per valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea e offrire ai giovani uno...

Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di...

Temi più discussi: Monte Sant’Angelo, dal 7 al 9 maggio torna il Festival Michael 2026; Diretta Streaming Consiglio Comunale del 13 Maggio 2026 - Question Time ore 16:30; A Monte Sant'Angelo torna il festival Michael tra arte, natura e fede; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità.

Ultima prima di andare a letto (avvelenato) Si è perso contro una squadra in vacanza, con baricentro alla sede della Federico II del Monte Sant'Angelo, prendendo tre gol Io i vari Lobotka, Politano, Mazzocchi e Savic gradirei non vederli mai più in campo. x.com

MONTE SANT'ANGELO Festival Michael 2026: Monte Sant’Angelo in cammino tra fede e culturaManifestazione dedicata al patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO ... statoquotidiano.it

Monte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCOMonte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, ... immediato.net