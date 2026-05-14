Monte Sant’Angelo presentazione del libro Michelina donna garganica discepola di Cristo

Da ilsipontino.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 si terrà presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Monte Sant’Angelo la presentazione del libro “Michelina”, dedicato a una donna di Monte Sant’Angelo considerata discepola di Cristo. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà la comunità locale, offrendo l’occasione di approfondire la storia e il ruolo di questa figura femminile nella tradizione religiosa della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

sabato 16 maggio 2026 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Monte Sant’Angelo Una grande donna di Monte Sant’Angelo, a molti sconosciuta, che molto si è adoperata per gli ultimi che vivevano nel quartiere “fosso” nella prima metà del secolo scorso e che ha ispirato Don Francesco Ciuffreda di trasferire la parrocchia da San Giuseppe al “fosso”. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

monte sant8217angelo presentazione del libro michelina donna garganica discepola di cristo
© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, presentazione del libro “Michelina”, donna garganica discepola di Cristo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Convegno a Monte Sant’Angelo sul ruolo della donnaUna giornata dedicata al confronto e all’approfondimento per valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea e offrire ai giovani uno...

Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di...

Temi più discussi: Monte Sant’Angelo, dal 7 al 9 maggio torna il Festival Michael 2026; Diretta Streaming Consiglio Comunale del 13 Maggio 2026 - Question Time ore 16:30; A Monte Sant'Angelo torna il festival Michael tra arte, natura e fede; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità.

MONTE SANT'ANGELO Festival Michael 2026: Monte Sant’Angelo in cammino tra fede e culturaManifestazione dedicata al patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO ... statoquotidiano.it

monte sant angelo monte sant angelo presentazioneMonte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCOMonte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, ... immediato.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web