Il Monsummano avanza Pomarance al tappeto
Il Monsummano ha vinto 3-1 contro il Pomarance. La partita si è conclusa con i gol di Cionini, Martelli e Spagnoli per la squadra ospite, mentre Pavoletti ha segnato al 67’ per il Pomarance. Nei minuti finali, Piletti è entrato al 75’, Bacci all’80’, e Passalacqua ha completato il punteggio. Il Pomarance ha schierato Malasoma, Landi, Pacini, Rossi, Fedi e Passalacqua, mentre il Monsummano ha sostituito Pavoletti con Burini e Piletti con Bacci.
POMARANCE 1 MONSUMMANO 3 POMARANCE: Cionini, Martelli, Spagnoli, Domenichini, Pavoletti (67’ Burini) Malasoma, Landi, Pacini (75’ Piletti) Rossi, Fedi (80’ Bacci) Passalacqua. A disposizione: Bonci, Penco, Martinez, Bimbi, Scalzo. Allenatore: Capanni MONSUMMANO: Grasso, Simi, Ferrari, Moncini, Fusco, Agnorelli, Sali, Goti (75’ Lanzilli) Mancino, Guarisa, Biagioli (85’ Perillo). A disposizione: Lusha, Natali, Ortega, Ike. Allenatore: Panati ARBITRO: Salvatore Angileri di Empoli MARCATORI: 41’ Fedi, 47’ Biagioni, 52’ e 83’ Guarisa NOTE: Espulso Mancino al 77’ Un successo in rimonta, con tre reti arrivate nella ripresa. Ed il Monsummano può quindi continuare a sognare la Promozione 202627, dopo il successo ottenuto a Porcari contro il Pomarance. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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