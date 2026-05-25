il monsummano avanza pomarance al tappeto

Notizia in breve

Il Monsummano ha vinto 3-1 contro il Pomarance. La partita si è conclusa con i gol di Cionini, Martelli e Spagnoli per la squadra ospite, mentre Pavoletti ha segnato al 67’ per il Pomarance. Nei minuti finali, Piletti è entrato al 75’, Bacci all’80’, e Passalacqua ha completato il punteggio. Il Pomarance ha schierato Malasoma, Landi, Pacini, Rossi, Fedi e Passalacqua, mentre il Monsummano ha sostituito Pavoletti con Burini e Piletti con Bacci.