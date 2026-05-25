Nel weekend, le forze di governo hanno ottenuto risultati più significativi rispetto alle opposizioni in diverse città, tra cui Venezia e Reggio Calabria. La partecipazione alle iniziative di alcuni leader di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle è stata inferiore rispetto a quella della destra, che ha invece rafforzato la propria presenza. La visita di Schlein e Conte a Venezia non ha attirato la stessa attenzione di quella di Meloni e dei rappresentanti della destra.

Da Venezia a Reggio Calabria, sono le forze di governo a prevalere. Schlein e Conte erano andati sulla Laguna, disertata da Meloni e dai leader della destra. Le dinamiche locali e i rapporti personali hanno prevalso sulle logiche di schieramento e di appartenenza. Il centrosinistra ha politicizzato il voto così esponendosi al rischio di una sconfitta, evitato invece dal centrodestra. La vittoria del No al referendum sulla giustizia non era l’avvio di una remuntada. Un conto è votare “contro”, altro è votare “per” un sindaco e un programma Era stata unalettura affrettata quella del significato politico del No al referendumsulla giustizia. Non era l’avvio della rimonta del Campo largo, come Schlein e compagnia avevano immaginato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il “momento referendum” è stato un momento. Campo largo non decolla, centrodestra in spolvero

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Picierno: Spero in un Paese che non abbia paura di fare le riforme

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