Il campo largo davanti al centrodestra I sondaggi politici elettorali e il lungo terremoto post referendum

Negli ultimi giorni, i sondaggi politici mostrano cambiamenti significativi nel quadro del centrodestra, in seguito ai risultati del referendum sulla giustizia. Le rilevazioni indicano un allargamento del campo di alleanze e una possibile ridefinizione degli equilibri tra i partiti. La questione referendaria ha avuto un impatto diretto sui consensi e sulle dinamiche interne ai principali schieramenti politici, contribuendo a una fase di incertezza nel panorama elettorale.

Roma, 10 aprile 2026 – Il terremoto del referendum sulla giustizia continua a produrre scosse di assestamento sulla politica italiana, come emerge dai sondaggi delle ultime settimane. La 'fotografia' scattata dalla Supermedia AgiYoutrend evidenzia un rimbalzo significativo della Lega - quasi un punto in due settimane - che sembra aver riassorbito in parte lo 'choc' Vannacci, tornando sopra il 7%, e tornando a superare Avs. Nel centrosinistra continua, invece, il buon momento del Pd (+0,6%) mentre M5s sembra avere perso lo slancio intravisto con la vittoria del No al referendum. Uno dei dati più significativi riguarda però le coalizioni: il centrosinistra si trova mezzo punto davanti al centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Il campo largo davanti al centrodestra”. I sondaggi politici elettorali e il lungo terremoto post referendum Sondaggi politici, Meloni resta leader nonostante il calo: centrodestra ancora davanti al campo largoFratelli d’Italia resta il primo partito italiano e Giorgia Meloni continua a guidare il quadro politico, nonostante una fisiologica flessione nei... Sondaggi politici, Fdi davanti a tutti seguito dal Pd. Il campo largo ‘tallona’ il centrodestraIl panorama politico italiano si sta trasformando in un vero e proprio corpo a corpo elettorale. Temi più discussi: Supermedia: calo di Fratelli d'Italia, campo largo sempre avanti; Sondaggi politici, dopo il referendum crolla Fratelli d'Italia: così il campo largo sorpassa le destre; Stefano Patuanelli (M5S): Dialogo con i centristi e avanti con il campo largo; La Vardera a tutto campo: Potrebbero usare le primarie per farmi fuori, Antoci è un amico ma non è candidato. Il campo largo davanti al centrodestra. I sondaggi politici elettorali e il lungo terremoto post referendumSupermedia AGI/Youtrend: si accorcia la distanza tra FdI e Pd. La Lega riassorbe lo choc Vannacci e torna sopra il 7%. Frenano i 5 Stelle. Tutti i numeri ... quotidiano.net Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdISecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, nel centrosinistra continua il buon momento dei dem che guadagnano lo 0,6% attestandosi al 22,4% mentre il partito di Meloni è al 28,1 ... msn.com RE-CALL Campo Largo in frantumi San Giovanni Rotondo: Fiore si ritira, PD e 5 Stelle si spaccano Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/politica/95-partiti/51118-campo-largo-in-frantumi-a-san-giovanni-rotondo-fiore-si-ritira-pd-e-5-stelle-si-spaccan - facebook.com facebook Liti continue nel campo largo. Per vedere il servizio completo di @federiconovella visita @MedInfinityIT #quartarepubblica x.com