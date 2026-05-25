Per l’anteprima di Due Spicci, la nuova serie tv di Zerocalcare, Netflix ha fatto le cose in grande. È una domenica soleggiata e gradevole a Roma, una delle pochissime settimane primaverili prima dell’arrivo del caldo insopportabile. Il Circo Massimo inizia a riempirsi appena aprono i cancelli, come se fosse un festival. C’è gente da tutta Italia, persone di tutte le età, adolescenti, boomer, ovviamente centinaia di millennial. Ci sono studenti universitari fuorisede, influencer, qualche baluardo della scena punk underground e i fan di Coez. Zerocalcare ha davvero un potere occulto. Riesce a tenere insieme cose che, in teoria, dovrebbero respingersi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il modo unico con cui Zerocalcare ci sbatte in faccia la realta?

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Temi più discussi: In migliaia al Circo Massimo per Zerocalcare: Meglio della politica; Giancane, ridere per esorcizzare una realtà dura; TV. La svolta amara di Zerocalcare; Zero è tutti noi, ma non tutti siamo Zero (Zerocalcare).

Roberto Damico. La Pagina Essendo della stessa generazione di Zerocalcare (Michele Rech, all’anagrafe), e avendo condiviso molto immaginario con lui – i centri sociali, i fumetti underground, la periferia, la sinistra che si sentiva alternativa – devo x.com

Due Spicci, recensione: Zerocalcare chiude il cerchio con la sua serie più amara e maturaDue spicci è una serie dolorosa e disillusa che usa il celebre tono scanzonato di Zerocalcare per raccontare le difficoltà di una generazione e chiudere un cerchio iniziato ben 5 anni fa. movieplayer.it

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Due spicci, la nuova serie di Zerocalcare racconta la crisi dei quarant’anni e la paura che l’amicizia non basti piùZerocalcare torna su Netflix con Due spicci, nuova serie animata in arrivo il 27 maggio 2026. Un racconto più crepuscolare e malinconico sulla precarietà, l’amicizia e il peso dell’età adulta. libreriamo.it