Il mistero Teo Mammucari. Nella puntata di “ Domenica In ” in onda il 24 maggio su Rai1 a far notizia è stata l’assenza del conduttore, nel cast fisso del contenitore dallo scorso settembre. Nel suo segmento conclusivo, il gioco telefonico “La cassaforte di Teo “, Mammucari non è apparso in video e Mara Venier non ha fornito spiegazioni. La padrona di casa ha condotto il blocco finale affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio mentre sullo sfondo campeggiava regolarmente la grafica del giochino. Un finale insolito che alimentato interrogativi tra il pubblico a casa, in attesa di capire se Mammucari tornerà in studio per l’ultimo appuntamento stagionale previsto domenica 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mistero di Teo Mammucari: non c’è traccia di lui a Domenica In, Mara Venier, Miccio e Cerno fanno finta di nulla

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