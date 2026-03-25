Da settembre scorso, il caso di Piera Pinna rimane irrisolto, con le sorelle e le nipoti che continuano a cercarla senza sosta. La famiglia ha dichiarato di voler rappresentare la sua voce fino a quando non sarà ritrovata, mantenendo alta l’attenzione sulla scomparsa. La vicenda ha attirato l’interesse delle autorità e dell’opinione pubblica, ma al momento non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali.

C’è un solo dato certo in questo mistero iniziato nel settembre scorso. La determinazione delle sorelle e delle nipoti che non si arrendono: "Sei mesi senza Piera. Mezzo anno trascorso a chiederci come sia possibile che una persona scompaia nel nulla in un bosco frequentato, senza lasciare dietro di sé nemmeno un minuscolo indizio". Tanto è passato dal giorno in cui Pietrina Pinna, per tutti solo Piera, 69enne di San Miniato e titolare di un rinomato chiosco di ortofrutta a Empoli, entrò nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi e diventò un fantasma. Un bosco passato al setaccio per giorni, frequentatissimo da fungaioli e cacciatori. Anche quel giorno, il 21 settembre scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Piera Pinna: "Saremo la sua voce finché non sarà trovata"

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