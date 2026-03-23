Empoli, 23 marzo 2026 – “Sei mesi senza Piera. Mezzo anno trascorso a chiederci come sia possibile che una persona scompaia nel nulla in un bosco frequentato, senza lasciare dietro di sé nemmeno un minuscolo indizio”. Tanto è passato dal giorno in cui Pietrina Pinna, per tutti solo Piera, 69enne di San Miniato e titolare di un rinomato chiosco di ortofrutta a Empoli, entrò nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi e diventò un fantasma. Un bosco passato al setaccio per giorni, frequentatissimo da fungaioli e cacciatori. Anche quel giorno, il 21 settembre scorso. Ma nessuno – nonostante gli appelli – si è fatto avanti per dire di aver visto Piera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Piera, scomparsa da sei mesi. “La procura indaghi. C’è molto da chiarire”

Articoli correlati

Il giallo senza fine di Piera Pinna. “Scomparsa da 4 mesi, aiutateci a ritrovarla”Empoli, 2 febbraio 2026 – Servizi in tv, appelli, ricerche imponenti che mai hanno offerto un briciolo di speranza, e una criminologa al lavoro da...

Leggi anche: Il legale di Francesca, morta da vaccino: «La Procura indaghi su Speranza & C.»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il caso Piera scomparsa da sei mesi La...

Temi più discussi: Il caso Piera, scomparsa da sei mesi. La procura indaghi. C’è molto da chiarire; Denise Pipitone, Piera Maggio contro criminologa Delfino Pesce dopo la teoria sul testimone importantissimo; Non si smetta di cercare la verità su Piera Pinna; Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anni.

Il caso va riaperto, cosa ho scoperto caso di Denise Pipitone, interviene anche Piera MaggioScopri la scomparsa di Denise Pipitone, un mistero irrisolto della cronaca italiana. Ricerche, testimonianze e la battaglia della madre per la verità. bigodino.it

Denise Pipitone, la criminologa: Riaprire il caso, cosa ho scoperto. La replica della madreLa scomparsa di Denise Pipitone resta una delle vicende più dolorose e irrisolte della cronaca italiana. A oltre vent’anni da quel giorno, il caso continua a ... thesocialpost.it

Maestra Piera facebook