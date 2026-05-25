Il mistero di ‘Capotauro’ | da Pisa l’ipotesi della supernova esplosa all’alba dell’universo

Notizia in breve

Un punto rosso minuscolo e misterioso è stato osservato tra le galassie dell’universo primordiale. Gli studi suggeriscono che potrebbe essere il residuo di una supernova esplosa all’alba dell’universo. La scoperta è stata fatta da ricercatori con strumenti di osservazione avanzati e rappresenta un possibile indizio sulla formazione di stelle e galassie in epoche molto remote. La natura del punto e la sua origine rimangono ancora da confermare, ma l’ipotesi di una supernova primordiale è tra le più plausibili.