Il mistero di ‘Capotauro’ | da Pisa l’ipotesi della supernova esplosa all’alba dell’universo
Un punto rosso minuscolo e misterioso è stato osservato tra le galassie dell’universo primordiale. Gli studi suggeriscono che potrebbe essere il residuo di una supernova esplosa all’alba dell’universo. La scoperta è stata fatta da ricercatori con strumenti di osservazione avanzati e rappresenta un possibile indizio sulla formazione di stelle e galassie in epoche molto remote. La natura del punto e la sua origine rimangono ancora da confermare, ma l’ipotesi di una supernova primordiale è tra le più plausibili.
PISA – Un minuscolo e misterioso punto rosso, perso in mezzo allo sfavillio delle galassie dell’universo primordiale. È questo l’oggetto celeste, immortalato dal telescopio spaziale James Webb, che sta tenendo col fiato sospeso la comunità astronomica internazionale. Ribattezzato ‘Capotauro’ dal suo scopritore, l’astrofisico Giovanni Gandolfi (ispiratosi al nome di un rilievo della sua Emilia Romagna), questo corpo si colloca temporalmente a meno di 100 milioni di anni di distanza dal Big Bang. Fino a oggi, la scienza si è divisa su due possibili interpretazioni della sua natura: da un lato l’ipotesi che si tratti della più remota galassia... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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