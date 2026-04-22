Seajewel l’ombra dell’attentato sulla petroliera esplosa a Savona Le domande da fare all’Ucraina

Una perizia condotta in Grecia ha rivelato che l’esplosione sulla petroliera Seajewel a Savona è stata provocata da un atto doloso. L’indagine si concentra sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, sollevando interrogativi sulla natura dell’attentato. Le autorità italiane cercano risposte, mentre si approfondiscono i collegamenti con altri episodi simili e le eventuali implicazioni internazionali. Restano aperte molte domande riguardo ai motivi e ai soggetti coinvolti.

Disastro sfiorato, atto doloso: la perizia compiuta in Grecia sulla petroliera Seajewel, la nave battente bandiera maltese squarciata da un’esplosione mentre era all’ancora tra Savona e Vado Ligure nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2025, ha portato forti elementi a sostegno dell’ipotesi dell’ origine dolosa dei fatti. Seajewel, i periti: fu un atto doloso. I test tecnici condotti su mandato della Procura di Genova dall’ingegnere navale Alfredo Lonoce e dall’ispettore Federico Canfarini, responsabile del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di Genova, hanno rilevato tre elementi chiave. In primo luogo, gli ordigni utilizzati per compiere il sabotaggio sono di tipo militare, per la precisione delle mine temporizzate che possono consentire di dilazionare il tempo dell’esplosione di almeno una settimana.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Seajewel, l’ombra dell’attentato sulla petroliera esplosa a Savona. Le domande da fare all’Ucraina Notizie correlate Leggi anche: Ucraina: Francia rilascia petroliera flotta ombra russa dopo pagamento multa milionaria Perché continuiamo a fare le domande sbagliate sulla guerra con l’IranC’è una cosa che mi lascia sempre più perplesso nel modo in cui viene raccontato il conflitto in corso: le domande che si sentono ripetere ovunque —... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sabotaggio petroliera Seajewel: evitato il disastro grazie a un cuscino d'acqua; Attentato alla Seajewel, la superperizia: Ordigni di tipo militare con dispositivi a tempo; Attentato alla petroliera Seajewel, la perizia: Erano ordigni militari, disastro ambientale evitato grazie al doppio scafo; I periti confermano: sulla Sea Jewel fu sabotaggio la notte di S. Valentino 2025. Attentato alla Seajewel, la superperizia: Ordigni di tipo militare con dispositivi a tempoIl blitz a Vado di un commando nella notte di San Valentino del 2025. Le indagini: le piste sul traffico di petrolio e la guerra russo ucraina sullo sfondo ... genova.repubblica.it Attentato alla petroliera Seajewel a largo di Savona, il giudizio dei periti: Mine di fabbricazione militareSono stati due ordigni al tritolo di fabbricazione militare a causare lo squarcio della petroliera Seajewel. Lo scrivono i periti della Procura nella loro ... ilsecoloxix.it Sarebbero stati due ordigni al tritolo di fabbricazione militare a causare le esplosioni sulla Seajewel facebook Esplosioni sulla Seajewel, a colpire due ordigni al tritolo di fabbricazione militare x.com