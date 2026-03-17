Supernova di 10 miliardi di anni rivela segreti dell’universo

Gli astronomi hanno studiato una supernova risalente a circa 10 miliardi di anni fa, analizzando i dati raccolti attraverso telescopi di ultima generazione. La scoperta fornisce nuove informazioni sulla composizione e l’evoluzione dell’universo primordiale. I ricercatori hanno osservato le caratteristiche di questa esplosione stellare e le sue implicazioni per la comprensione dell’espansione cosmica. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica internazionale.

Gli scienziati potrebbero essere sempre più vicini a comprendere uno dei misteri più grandi della cosmologia: l’energia oscura, la forza misteriosa che sembrerebbe guidare l’espansione accelerata dell’universo. Nonostante l’energia oscura rappresenti circa il 68% del cosmo, la sua natura rimane ancora sconosciuta. Una nuova scoperta di una supernova eccezionalmente luminosa potrebbe fornire indizi preziosi su questa forza misteriosa. La luce di questa esplosione viaggia verso la Terra da oltre 10 miliardi di anni, ed è stata amplificata dalla gravità di una galassia lungo il percorso, rendendo l’evento ancora più visibile. “Nessuno aveva mai trovato una supernova come questa prima d’ora”, spiega il dottor Daniel Perley, astrofisico alla Liverpool John Moores University. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Supernova di 10 miliardi di anni rivela segreti dell’universo Articoli correlati 14 marzo: ?, la costante che svela i segreti dell’universoIl 14 marzo segna una data speciale nel calendario scientifico, dedicata alla costante matematica ?. Leggi anche: Uno sguardo tra stelle e pianeti. Scopriamo i segreti dell’universo Discovered How Light Reveals the Universes Deepest Secrets With One Ancient Signal Una raccolta di contenuti su Supernova di 10 miliardi di anni rivela... Temi più discussi: Chirp: così è il vagito d’una magnetar che nasce; Scoperto il laser cosmico più potente mai osservato: arriva da 8 miliardi di anni luce; Gli astronomi osservano per la prima volta la nascita di uno degli oggetti più estremi dell'universo. Gli astronomi catturano per la prima volta l'onda d'urto di una supernovaPer la prima volta nella storia dell’astronomia, gli scienziati hanno osservato in diretta il passaggio dell’onda d’urto di una supernova, cioé il momento preciso in cui la violenta esplosione di una ... corriere.it La supernova asociale che non voleva interagireUn team di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), con la partecipazione delle università di Padova e dell’Aquila, ha analizzato in dettaglio le proprietà ... media.inaf.it Con Supernova Mobrici ha aperto una fase nuova del suo percorso artistico ed è tornato dal vivo all’Alcatraz di Milano. E qui ci racconta i viaggi che l'hanno cambiato, il bisogno di disintossicarsi dal rumore del presente e cosa significa oggi crescere, amare e - facebook.com facebook