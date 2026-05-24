Nella notte, l'Ucraina è stata colpita da un attacco russo che ha coinvolto droni e missili, tra cui il missile balistico ipersonico Oreshnik, usato per la terza volta dall'inizio del conflitto. L'attacco ha causato danni e blackout in diverse zone del paese. Le forze russe hanno lanciato più di cento attacchi in diverse regioni, con obiettivi civili e infrastrutture. Non sono stati segnalati vittime tra i civili.

L'Ucraina è stata colpita nella notte da un massiccio attacco russo con droni e missili in cui la Russia ha usato anche, per la terza volta dall'inizio della guerra, il missile balistico ipersonico Oreshnik. Le sirene antiaeree hanno suonato per tutta la notte a Kiev, mentre il fumo si alzava in tutta la città a causa dei bombardamenti. Il bilancio è di 2 morti, 44 feriti ed edifici danneggiati in oltre 40 siti della città, nei pressi sia di uffici governativi, che anche di palazzi residenziali e scuole. L'Albania ha denunciato che è stata colpita anche la residenza del suo ambasciatore, cosa che ha definito "inaccettabile" e "una grave escalation". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Putin usa il super-missile Oreshnik su Kiev, come cambia la guerra

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Lukashenko: Russia has deployed hypersonic Oreshnik missile to Belarus | DW News

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