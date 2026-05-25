Nell’ultima giornata della Premier League, il Tottenham ha evitato la retrocessione grazie a una vittoria decisiva. Il tecnico degli Spurs ha deciso di schierare una formazione offensiva, portando i tre punti che hanno permesso alla squadra di mantenere la categoria. La partita si è conclusa con un risultato stretto, ma sufficiente a evitare il peggio. La squadra ha festeggiato in campo, mentre i tifosi hanno seguito con tensione l’esito.

Il calcio inglese sa sempre come regalare psicodrammi favolosi, confezionati con una retorica che rasenta l’arte. Prendi il Tottenham Hotspur: nono club più ricco del pianeta, uno stadio fantascientifico da un miliardo di sterline, incassi mostruosi. Ieri, al fischio finale della sfida contro l’Everton, piangevano tutti di gioia. Si abbracciavano sul prato, si lasciavano cadere a terra stremati. Avevano vinto la Champions League? No. Avevano appena conquistato un glorioso e sudato 17esimo posto, salvandosi dalla retrocessione in Championship all’ultima giornata utile. Nel magico e opulento mondo della Premier League succede anche questo. Il successo per 1-0 ha condannato all’inferno il West Ham (a cui non è bastato battere 3-0 il Leeds), unendosi a Burnley e Wolverhampton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il miracolo (al ribasso) del Tottenham: De Zerbi li salva all’ultima giornata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chelsea-Tottenham 2-1, highlights: De Zerbi ko, ultima giornata decisivaNell’ultima giornata di Premier League, il Chelsea ha vinto 2-1 contro il Tottenham in un match decisivo per la zona retrocessione.

Premier League, De Zerbi salva il Tottenham. United e Liverpool in ChampionsNella Premier League, il Tottenham ha evitato la retrocessione grazie all'intervento di De Zerbi.