Premier League De Zerbi salva il Tottenham United e Liverpool in Champions

Notizia in breve

Nella Premier League, il Tottenham ha evitato la retrocessione grazie all'intervento di De Zerbi. La giornata di domenica 24 maggio ha sancito i risultati finali del campionato, con l'Arsenal che ha festeggiato il titolo all'Emirates Stadium, già conquistato nella giornata precedente. Manchester United e Liverpool si sono qualificati per la Champions League. La stagione si è conclusa con le classifiche definitive, determinando le squadre che accederanno alle competizioni europee e quelle retrocesse.