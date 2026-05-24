Premier League De Zerbi salva il Tottenham United e Liverpool in Champions
Nella Premier League, il Tottenham ha evitato la retrocessione grazie all'intervento di De Zerbi. La giornata di domenica 24 maggio ha sancito i risultati finali del campionato, con l'Arsenal che ha festeggiato il titolo all'Emirates Stadium, già conquistato nella giornata precedente. Manchester United e Liverpool si sono qualificati per la Champions League. La stagione si è conclusa con le classifiche definitive, determinando le squadre che accederanno alle competizioni europee e quelle retrocesse.
(Adnkronos) – Cala il sipario sulla Premier League. Oggi, domenica 24 maggio, il campionato inglese ha espresso i suoi verdetti, nella giornata in cui l'Arsenal è tornato a sollevare il trofeo all'Emirates Stadium dopo aver festeggiato la vittoria della Premier già nella scorsa giornata. È riuscito nel proprio compito Roberto De Zerbi, che ha raggiunto la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
DE ZERBI IS THE NEW TOTTENHAM HOTSPUR MANAGER | Will He Save Spurs From Going Down
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