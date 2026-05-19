Chelsea-Tottenham 2-1 highlights | De Zerbi ko ultima giornata decisiva

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima giornata di Premier League, il Chelsea ha vinto 2-1 contro il Tottenham in un match decisivo per la zona retrocessione. La partita ha visto il Chelsea ottenere i tre punti necessari per mantenere speranze di salvezza, mentre il Tottenham ha subito una sconfitta che complica la sua posizione in classifica. La stagione si concluderà con un’ultima gara che stabilirà quale squadra verrà retrocessa in Championship, con il Chelsea che avrà bisogno di almeno un punto contro l’Everton.

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Verrà decisa negli ultimi 90 minuti della stagione l’ultima retrocessa in Premier League. Il Chelsea batte 2-1 il Tottenham e ora alla squadra di De Zerbi servirà almeno un punto contro l’Everton per evitare il baratro della Championship e condannare il West Ham. Decisivi per i Blues i gol di Enzo Fernandez e Andrey Santos, inutile il gol a un quarto d’ora dalla fine di Richarlison. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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