Chelsea-Tottenham 2-1 highlights | De Zerbi ko ultima giornata decisiva

Nell’ultima giornata di Premier League, il Chelsea ha vinto 2-1 contro il Tottenham in un match decisivo per la zona retrocessione. La partita ha visto il Chelsea ottenere i tre punti necessari per mantenere speranze di salvezza, mentre il Tottenham ha subito una sconfitta che complica la sua posizione in classifica. La stagione si concluderà con un’ultima gara che stabilirà quale squadra verrà retrocessa in Championship, con il Chelsea che avrà bisogno di almeno un punto contro l’Everton.

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