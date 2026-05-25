Un poeta e performer è stato rifiutato in televisione con l’argomento che è meglio tenere il cervello spento. L’uomo, noto per la sua attività artistica e le sue problematiche di disagio psichico, ha una memoria straordinaria e vive tra delirio e realtà. È stato protagonista di un video ritratto che lo descrive come un artista che attraversa momenti di forte tensione tra creatività e sofferenza.

Sono reduce dall’ennesimo video ritratto al mio amico poeta Gabriele Contini. Un artista, pittore e performer, un cavallo di razza della disperazione e del disagio psichico, uomo di cultura, dalla memoria straordinaria, sempre in bilico tra delirio e realtà. Anche Gabriele sogna la gloria, come tutti gli artisti del resto. Gloria nel suo caso e in molti altri casi significherebbe semplicemente un minimo di considerazione da parte dei mass media, invece niente, l’indifferenza radicale, ci sono sempre gli stessi in tv e in radio, e se non ci fossi io a dargli retta non ci sarebbe nessuno a bussare alla porte della sua psiche fantasmagorica.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mio amico poeta Gabriele Contini, rifiutato in tv perché è meglio tenere il cervello spento

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