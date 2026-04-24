Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport' di voler partecipare al prossimo Mondiale, affermando che darà tutto per ottenere la convocazione. Ha espresso dispiacere per l’Italia e per il suo amico Tonali. La sua intervista si concentra sui progetti futuri e sulla volontà di rappresentare il paese nel torneo internazionale.

Come purtroppo noto da diverse settimane, l'Italia non andrà per la terza volta di fila al Mondiale. Il prossimo torneo si disputerà questa estate negli Stati Uniti, Messico e Canada e tra le protagoniste annunciate ci sarà sicuramente l'Inghilterra. A proposito, tra i giocatori rossoneri, Fikayo Tomori sogna di convincere il CT Thomas Tuchel a convocarlo per la kermesse estiva. Lo ha raccontato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' durante un'intervista presente sull'edizione uscita questa mattina in edicola. "Ho spe­ranza e la voglia di gio­care il Mon­diale. Darò tutto in que­sto finale di sta­gione per­ché avvenga.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori punta il Mondiale: “Darò tutto perché avvenga. Mi dispiace per l’Italia e per il mio amico Tonali”

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