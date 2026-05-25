Il Milan ha annunciato l’esonero di Massimiliano Allegri come allenatore. Nel comunicato ufficiale, il club ha anche esonerato i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Nessuna dichiarazione ufficiale sui motivi, ma la decisione è stata presa dopo una serie di risultati negativi. La squadra sarà affidata temporaneamente a un nuovo staff tecnico, mentre si cercano soluzioni a lungo termine.

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore del Milan. L’esonero è stato comunicato dal club rossonero con una nota ufficiale pubblicata sul sito della società, nella quale viene annunciata anche la fine del rapporto con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. La nota del Milan «La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile», si legge nel comunicato diffuso dal Milan. Il club sottolinea inoltre come, dopo la delusione della scorsa stagione, l’obiettivo fissato dalla proprietà fosse quello di riportare la squadra in Champions League e costruire le basi per tornare stabilmente ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Milan smonta tutto, esonerato Allegri: via anche Furlani, Tare e Moncada

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Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

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