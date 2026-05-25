Il Milan ha registrato un calo dei ricavi complessivi, con una diminuzione stimata di circa 100 milioni di euro derivante dall'assenza in Champions League. Secondo i dati di Calcio e Finanza, questa perdita influenzerà le operazioni di mercato estivo, con possibili riduzioni degli investimenti. Tra i giocatori coinvolti, il centrocampista potrebbe lasciare la squadra, ma non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle tempistiche del trasferimento.

"Andare o no in Champions League sposta di 100 milioni di euro il mercato". La profezia pronunciata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Milanello si è avverata nel modo più doloroso. La mancata qualificazione condanna il Milan a una stagione 2026-2027 all'insegna del ridimensionamento economico. Con il fondo RedBird focalizzato sul mantenimento del bilancio in utile, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà guidata con tutta probabilità da estrema parsimonia e oculatezza. Ricavi stimati in Champions League: 38,5 milioni di euro (tra bonus partecipazione e market pool storici). Perdita netta a bilancio: oltre 25 milioni di euro di soli premi UEFA, a cui andrà sommato il pesante calo degli incassi da botteghino a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si ridimensiona: addio Champions da 100 milioni, Modri? saluta e forse non solo lui

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