Il Milan si ridimensiona | addio Champions da 100 milioni Modri? saluta e forse non solo lui

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha registrato un calo dei ricavi complessivi, con una diminuzione stimata di circa 100 milioni di euro derivante dall'assenza in Champions League. Secondo i dati di Calcio e Finanza, questa perdita influenzerà le operazioni di mercato estivo, con possibili riduzioni degli investimenti. Tra i giocatori coinvolti, il centrocampista potrebbe lasciare la squadra, ma non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle tempistiche del trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Andare o no in Champions League sposta di 100 milioni di euro il mercato". La profezia pronunciata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Milanello si è avverata nel modo più doloroso. La mancata qualificazione condanna il Milan a una stagione 2026-2027 all'insegna del ridimensionamento economico. Con il fondo RedBird focalizzato sul mantenimento del bilancio in utile, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà guidata con tutta probabilità da estrema parsimonia e oculatezza. Ricavi stimati in Champions League: 38,5 milioni di euro (tra bonus partecipazione e market pool storici). Perdita netta a bilancio: oltre 25 milioni di euro di soli premi UEFA, a cui andrà sommato il pesante calo degli incassi da botteghino a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan si ridimensiona addio champions da 100 milioni modri saluta e forse non solo lui
© Pianetamilan.it - Il Milan si ridimensiona: addio Champions da 100 milioni, Modri? saluta e forse non solo lui
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, piano Allegri: 4 colpi da 100 milioni per la ChampionsIl club milanese ha predisposto un piano di mercato con quattro acquisti per un totale di circa 100 milioni di euro, mirato a migliorare le...

Dal ritiro annullato a 100 milioni per la Champions: il Milan di Allegri si gioca tuttoIl Milan di Allegri si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, con soli tre punti necessari per raggiungere l'obiettivo.

champions da il milan si ridimensionaMercato Milan, senza Champions League torna in dubbio il rinnovo di Modric. Si complica anche Goretzka: i dettagliMercato Milan, il collasso economico complica i rinnovi di Modri? e l’arrivo di Goretzka, mentre l’attacco va verso l’azzeramento totale È una questione di soldi, moltissimi, ma non solo. Si tratta an ... msn.com

Milan, anche il mercato si complica: il futuro di Modric e l'assalto a Goretzka tornano in discussioneE' una questione di soldi, moltissimi, ma non solo. Si tratta anche, e non è un dettaglio, di convincere giocatori importanti ad accettare una stagione senza Champions League. Il mercato del Diavolo h ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web