Il club milanese ha predisposto un piano di mercato con quattro acquisti per un totale di circa 100 milioni di euro, mirato a migliorare le possibilità di qualificazione in Champions League. La strategia, secondo fonti vicine alla società, punta a rafforzare la rosa durante la sessione di mercato, con l’obiettivo di competere al massimo livello internazionale. La società ha comunicato di voler investire in modo deciso per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati.

La corsa verso l’Europa che conta non è solo una questione di prestigio sportivo, ma il volano economico indispensabile per ridisegnare il volto del club. Nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa pre-partita, Massimiliano Allegri ha tracciato una linea netta tra il presente e il futuro, sottolineando come l’accesso alla prossima Champions League porti in dote un valore stimato di circa 100 milioni di euro. Sebbene l’allenatore toscano non abbia formulato istanze esplicite in pubblico, il messaggio recepito dai vertici societari è inequivocabile: una volta blindato l’obiettivo stagionale nelle ultime quattro sfide di campionato,...🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, piano Allegri: 4 colpi da 100 milioni per la Champions

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