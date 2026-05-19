Il Milan di Allegri si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, con soli tre punti necessari per raggiungere l'obiettivo. Nelle ultime settimane, il club ha deciso di annullare il ritiro programmato, concentrandosi sulle ultime partite di campionato. La squadra sta affrontando con determinazione le sfide rimanenti, consapevole che ogni risultato potrebbe fare la differenza. La qualificazione rappresenta un traguardo importante per il club, che punta a conquistare la coppa europea dopo diverse stagioni.

Il Milan si gioca tutto in soli 90 minuti. Non si sta parlando solamente dell'accesso alla prossima Champions League, ma anche e sopratutto del futuro economico e tecnico del club. Dalla sfida contro il Cagliari passeranno infatti i piani della prossima stagione, le strategie di mercato e il futuro di Massimiliano Allegri. Una partita che non vale solo 3 punti, am che potrebbe cambiare il volto del Milan nei prossimi mesi. Come riferito dal Corriere dello Sport, ancora una volta le previsioni fatte da Massimiliano Allegri si stanno rivelando veritiere e molto precise. Lo scorso gennaio, il tecnico livornese aveva fissato la quota Champions a 74 punti, ma al Milan potrebbero bastarne anche 73 per tornare, dopo un anno fuori, nell'Europa che conta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal ritiro annullato a 100 milioni per la Champions: il Milan di Allegri si gioca tutto

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