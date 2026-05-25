Il Milan è fuori dalla Champions League dopo la sconfitta in stagione, eliminato dalla competizione. Su social, Yacine Adli ha condiviso una foto di Paolo Maldini, scatenando polemiche tra i tifosi e gli ex calciatori. La foto ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni commenti critici verso la gestione del club. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle polemiche.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L'ex centrocampista rossonero condivide su Instagram una serie di immagini dello storico capitano, in quello che somiglia a un duro atto di accusa verso la gestione societaria di Gerry Cardinale. Il Milan ha fallito ufficialmente il traguardo principale della propria stagione sportiva restando escluso dalla prossima edizione della Champions League, un verdetto negativo che ha scatenato immediate reazioni polemiche anche da parte di ex tesserati del club rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan perde la Champions e Yacine Adli accende la polemica social: spunta la foto di Paolo Maldini

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