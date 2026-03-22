Dopo il passo falso contro la Lazio, il Milan è tornato subito a vincere, riprendendosi il secondo posto che il Napoli aveva momentaneamente raggiunto. I rossoneri hanno steso il Torino per 3-2 nella 30ª giornata di Serie A 20252026, decisive le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Successo importantissimo per il Diavolo, che può così affrontare la sosta nazionali con maggiore serenità, come sottolineato da Massimiliano Allegri nel post-partita. Sugli spalti, per assistere a Milan-Torino, era presente anche una vecchia (ma neanche troppo) conoscenza rossonera: Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino non ha mai nascosto il proprio amore per il Diavolo, nemmeno dopo essere stato girato in prestito alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, ospite speciale a San Siro: Yacine Adli sugli spalti per supportare il Diavolo

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